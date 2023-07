La coopérative de Nabeul tient son assemblée constitutive

L’assemblée constitutive de la société citoyenne régionale pour le financement et l’assurance coopérative de Nabeul s’est tenue dimanche, au siège de la municipalité de Soliman.

La séance a été couronnée par l’élection du Conseil d’administration de la société, présidée par Mohamed Touil et la désignation d’un commissaire aux comptes.

Le Président du conseil d’administration de la société et le président du comité constitutif de cette société régionale, Mohamed Touil a indiqué, dans une déclaration à TAP , que les procédures de la constitution se poursuivent après avoir l’ouverture de la souscription du 21 au 26 juin, précisant que son capital social à la création, s’élève à 20 mille dinars

L’assemblée constitutive a eu lieu en présence d’un membre de parlement et a été consacrée à l’examen du statut de la société et des souscripteurs (53 membres). Selon Touil la date du lancement effectif de la société aura lieu avant la fin du mois de juillet.

