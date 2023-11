Capital-risque « 216 Capital » dirige un tour de table de 850 000 euros pour Cynoia

La société de capital-risque « 216 Capital » a annoncé avoir lancé des investissements dans la startup « Cynoia » afin de soutenir son expansion à l’international.Il s’agit d’un tour de table de 850 000 euros (l’équivalent de près de 2,9 millions de dinars), mené par « 216 Capital », « United Gulf Financial Services » et « Bpifrance », ce qui constitue une étape cruciale pour la startup. En finance, un tour de table consiste à engager plusieurs investisseurs pour apporter ensemble des montants de financements au capital d’une société, souvent, pour réaliser des opérations d’augmentations de capital ou des prises de participation.

Fondée par Nasreddine Riahi et Ayoub Rabeh en 2022, « Cynoia » vise à simplifier et à optimiser la collaboration au sein des entreprises. La plateforme centralise un ensemble complet d’outils essentiels, allant du chat à la vidéoconférence, en passant par la gestion d’e-mails, de calendriers, de documents et de projets, le tout réuni en un seul endroit. »Ce qui est intéressant avec Cynoia, c’est son positionnement dans un marché international des outils de collaboration performant. Leur potentiel de croissance à l’international est d’autant plus affirmé grâce à leur équipe solide, ce qui démontre une combinaison prometteuse pour le succès à venir », affirme Dhekra Khelifi, partenaire chez « 216 Capital ».Depuis sa création, la startup affiche un parcours exceptionnel, puisqu’elle est parvenue à équiper plus de 3 000 utilisateurs dans 9 pays différents, témoignant de la pertinence de son approche.Il importe de rappeler que « 216 Capital » est une société de capital-risque en seed et pre-seed (capital amorçage), spécialisée dans les entreprises technologiques. La société a été fondée à Tunis en 2021 par une équipe d’entrepreneurs et d’investisseurs.