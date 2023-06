La Société Générale lance une revue stratégique de sa filiale tunisienne, l’UIB

La banque Société Générale (SocGen) a annoncé jeudi qu’elle avait accepté de vendre un certain nombre de ses filiales en Afrique et qu’elle avait lancé une revue stratégique de sa filiale en Tunisie.

Citée par Market Watch, la banque française a indiqué qu’elle avait signé des accords pour vendre ses filiales au Congo et en Guinée équatoriale à Vista Group et ses filiales en Mauritanie et au Tchad à Coris Group.

Vista et Coris sont tous deux des groupes bancaires panafricains, précise la SocGen.

Les accords prévoient la cession totale de la participation de la SocGen dans Société Générale Congo (93,5 %), Société Générale de Banques en Guinée Equatoriale (57,2 %), Société Générale Mauritanie (95,5 %) et Société Générale Tchad (67,8 %).

La finalisation des ventes pourrait intervenir d’ici fin 2023 et, sous réserve de l’approbation des autorités de régulation, aurait un effet bénéfique d’environ 5 points de base sur le ratio CET1 de la banque.

« Le groupe Société Générale est confiant dans la capacité du groupe Vista et du groupe Coris à poursuivre la stratégie de développement de ces entités, au bénéfice des clients, des partenaires, des employés et des économies locales », a déclaré la banque, ajoutant que les deux groupes reprendraient également les portefeuilles de clients et les employés de la SocGen dans chaque unité.

Parallèlement, la SocGen a lancé une revue stratégique de sa participation de 52,34% dans l’Union Internationale de Banques (UIB), sa filiale tunisienne, et a déclaré avoir initié un processus non exclusif.

« Cette approche vise à explorer les options possibles qui permettraient à l’UIB de mieux réaliser son potentiel de développement dans les années à venir, au bénéfice de ses actionnaires, de ses clients et de ses employés », a déclaré la SocGen.