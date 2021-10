La société italienne «Micla» crée une unité d’ingénierie et de design industriel en Tunisie

La société italienne « Micla », active dans l’ingénierie et design industriel pour les secteurs de l’automobile, l’aéronautique, aérospatial et naval, vient de créer une unité d’ingénierie et de design industriel en Tunisie.

La société débutera ses activités en Tunisie avec une dizaine d’ingénieurs pour atteindre 50 ingénieurs à moyen terme, a indiqué l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA).

« Le choix de s’implanter en Tunisie était évident et largement justifié par la qualité de la formation académique des ingénieurs tunisiens et leur grande aptitude à s’adapter aux conditions de travail à l’international », ont déclaré les responsables de la société lors d’une rencontre à la FIPA-Tunisia.

Ces responsables dirigés par le directeur exécutive (CEO) « Micla Engineering & Design » Claudio Milan, et de son responsable du développement des affaires Massimiliano Mottino, accompagnés par Adel Karoui, consultant et résident tunisien en Italie, ont eu une rencontre, jeudi 7 octobre 2021 avec le DG de la FIPA Abdelbasset Ghanmi.

« Micla Engineering & Design » est une société italienne créée en 2005. Elle emploie plus de 300 ingénieurs dans 3 unités en Italie, en Allemagne et au Brésil.