La société « National Pen » délocalise encore plus en Tunisie

La société NATIONAL PEN, premier fournisseur de produits de marketing personnalisés dans le monde, étoffe le personnel de sa filiale tunisienne en même temps qu’il lui est prêté le projet de supprimer 176 emplois dans son usine de la ville de Dundalk en Irlande.

National Pen, dans une mise au point publiée par le journal irlandais « Talk of the Town », a expliqué que « à l’instar de beaucoup d’entreprises, elle a dû faire des choix difficiles face à une crise économique mondiale de durée incertaine provoquée par la pandémie COVID-19 ».

« La baisse de la demande de nos principaux clients, les petites et moyennes entreprises, qui a commencé au premier trimestre de cette année civile, s’est rapidement accélérée au cours des mois suivants. Pour assurer l’avenir à long terme de notre entreprise, nous prenons des mesures proactives et globales pour réduire les coûts et accroître l’efficacité de toutes nos installations dans le monde entier. Ces mesures comprennent la réduction, la consolidation et la relocalisation de diverses opérations, dont certaines sont actuellement effectuées à Dundalk », ajoute la société.

NATIONAL PEN a son siège social à San Diego, en Californie, avec des bureaux au Tennessee, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Jamaïque et en Tunisie outre son siège EMEA en Irlande.

Employant plus de 2200 personnes dans le monde, elle fabrique une gamme de plus de 5000 produits comprenant des stylos, des porte-clés, des blocs-notes, des aimants, des calendriers, des tasses, des sacs et plus encore.