La Société Régionale du Transport de Nabeul réceptionne neuf nouveaux bus

La Société régionale du Transport de Nabeul a réceptionné, vendredi, neuf nouveaux bus, moyennant un coût estimé à 4 millions de dinars. « Ces bus viennent renforcer la flotte de la société et le secteur du transport public dans les gouvernorats de Nabeul et de Zaghouan », a déclaré le ministre du Transport, Rabi Majidi, à cette occasion. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre d’un marché conclu en 2018, a-t-il fait savoir, précisant que la flotte de la société régionale du transport de Nabeul sera renforcée par deux autres lots de 9 et de 10 bus qui seront reçus respectivement en juin et en octobre 2024.

Et d’ajouter que trois millions de dinars seront alloués à d’autres achats de bus, soulignant que son ministère compte également acquérir des autocars usagés.

Le ministre a, par ailleurs, explique que le retard pris dans la mise en œuvre des marchés est du aux fournisseurs de bus et la difficulté d’obtention des châssis qui sont importés du Brésil.

D’après lui, la pandémie de Covid-19 et les difficultés financières auxquelles font face les sociétés de transport ont rendu ces dernières incapables de rénover leurs flottes, ce qui les a poussés à mener différents programmes visant à réhabiliter un nombre de bus.

Il a ajouté, dans ce contexte, qu’un programme visant à améliorer la gestion des équipements et des pièces de rechange sera exécuté parallèlement au programme de rénovation des bus.

