La société tunisienne Drest.tn lève 336 000 dollars auprès de 216 Capital Ventures 

Drest.tn, la startup tunisienne spécialisée dans la vente en ligne de produits lifestyle, a annoncé une récente levée de fonds auprès du fonds d’investissement 216 Capital Ventures. Cette levée de fonds, d’un montant de 1,2 million de dinars, permettra à l’entreprise de poursuivre sa croissance et de s’étendre sur le marché africain. Depuis la création de son site en juin 2020, Drest.tn s’est démarqué sur le marché tunisien en proposant une gamme complète de produits lifestyle, avec un focus sur la mode et la beauté.

» Drest.tn est fière d’annoncer son partenariat avec 216 Capital Ventures. Cette levée de fonds va nous permettre de renforcer notre équipe, nos moyens technologiques et logistiques, et d’offrir une expérience client encore plus optimale », ont déclaré les fondateurs de Drest.tn, Omane et Malek Mzabi.

L’offre de Drest.tn va du prêt-à-porter à la beauté, en passant par les accessoires pour toute la famille. L’e-shop offre une expérience d’achat unique grâce à ses marques renommées et authentiques. Pour les passionnés de mode, Drest.tn propose une sélection de vêtements, de chaussures et d’accessoires pour femmes, hommes et enfants. Les amateurs de beauté peuvent se faire plaisir avec des produits de maquillage, de soins, de parfums et de protection solaire de qualité. La qualité est une priorité pour Drest.tn, et chaque produit est soigneusement sélectionné pour garantir une expérience client optimale.

» Nous sommes ravis de cette levée de fonds qui va nous permettre de poursuivre notre développement et de renforcer notre présence sur le marché africain. Nous comptons investir dans les outils technologiques, recruter des experts dans chaque domaine et investir dans le marketing pour devenir la marque Top of Mind auprès du grand public », explique lev duo Omane et Malek Mzabi.

Avec cette levée de fonds, Drest.tn prévoit également d’investir dans sa logistique pour améliorer sa chaîne d’approvisionnement et optimiser ses coûts et ses délais de livraison. La startup entend poursuivre son développement à l’international avec l’ouverture d’un premier établissement en Algérie.

» Pour cette levée de fonds, nous avons choisi de nous associer à 216 Capital Ventures pour sa grande expertise en matière de digitalisation, de finance et de marketing. Nous sommes convaincus que cette collaboration nous permettra de franchir une nouvelle étape dans notre développement », concluent les fondateurs de Drest.tn, Omane et Malek Mzabi.