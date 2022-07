La SONEDE appelle à rationaliser l’utilisation de l’eau potable pour éviter les coupures

La société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a appelé, vendredi, à rationaliser l’utilisation de l’eau potable à l’occasion de l’Aid Aïd al-Adha et à reporter les utilisations secondaires de l’eau, le jour de l’Aïd (9 juillet 2022), après 18h pour éviter de dépasser les ressources disponibles surtout avec la montée des températures.

La SONEDE a souligné que le pays traverse une situation hydrique difficile, cet été, en raison des changements climatiques et des années successives de sécheresse.

La société a fait savoir que pour garantir la continuité du service public, ses services ont engagé les préparatifs nécessaires pour prévenir les problèmes de distribution de l’eau qui peuvent surgir durant cette période faisant savoir que 1250 agents sont mobilisés dont 950 agents astreints et 300 agents pour assurer la permanence, outre les 700 gardiens d’ouvrages hydrauliques pour les interventions d’urgence.

La société a, par ailleurs, indiqué que ses services sont mobilisés, sur tout le territoire, durant la période de l’Aïd, pour intervenir en urgence pour limiter les perturbations et les coupures, faisant remarquer que des pannes pourraient être enregistrées au niveau des équipements, des réseaux (56 mille km) et des ouvrages hydrauliques (4000 ouvrages).

La société met à la disposition de ses clients les numéros de ses districts dans tous les gouvernorats et le numéro vert 80100319 pour recevoir les réclamations.

