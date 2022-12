La SONEDE élue membre du conseil des gouverneurs du Conseil Mondial de l’Eau

Le Président directeur général de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), Mosbah Helali, a été élu membre du conseil des gouverneurs du Conseil Mondial de l’Eau (CME) pour la période 2023-2025, et ce, à l’occasion de la tenue à Paris, les 10 et 11 décembre 2022, de la 9ème Assemblée Générale du CME.

Ainsi, la SONEDE rejoint pour la première fois le conseil des gouverneurs du CME depuis la création de cet organisme.

Le Conseil mondial de l’eau est une organisation internationale multipartite, créée en 1996 et dont le siège est à Marseille. Il représente plus de 400 organisations dans plus de 60 pays.

La mission du Conseil Mondial de l’Eau est de rassembler la communauté internationale pour convaincre les décideurs que l’eau est une priorité politique vitale pour le développement durable et équitable de la planète.

L’activité du Conseil est axée autour de 3 domaines principaux. Le premier consiste à mobiliser l’action politique afin de sécuriser le droit à l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous et à promouvoir l’hydro-diplomatie pour contribuer à la paix et au développement dans le monde. Le deuxième concerne la promotion de la sécurité de l’eau et le troisième à organiser le Forum mondial de l’eau, afin de catalyser l’action collective pour l’eau et obtenir des avancées concrètes.