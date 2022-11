La startup tunisienne « Insta Deep » remporte le 1er prix du concours « FEF Djerba 2022 »

La start-up tunisienne « Insta Deep », spécialisée en l’intelligence artificielle décisionnelle dans le domaine de la biotechnologie a remporté, lundi, à Djerba, le premier prix du concours « Prix FEF Djerba 2022 ».

Ce prix , lui a été décerné par la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, lors de la cérémonie de clôture de la 4e édition du Forum Economique de Djerba « FEF Djerba 2022 ».

Fondée en 2014, par l’ingénieur tunisien Karim Béguir, « Insta Deep » figure aujourd’hui parmi les 100 plus importantes start-ups dans le monde, toutes spécialités confondues.

« Insta Deep » développe des systèmes d’apprentissage automatique d’aide à la décision pour l’industrie. Elle a réussi à taper à l’œil de géantes entreprises dans les secteurs de la biologie, de la logistique, des transports et de l’électronique, à l’instar de Google et Nvidia

« Insta Deep » s’est distinguée notamment par sa collaboration avec, BioNTech, la société allemande de biotechnologie, qui a abouti à développer un modèle capable d’identifier le plutôt possible les variants du SARS-CoV-2 (le virus à l’origine du Covid-19) à haut risque.

Le deuxième prix de ce concours a été, quant à lui, remis à Karim Jouini, co-fondateur de la start-up « Expensia », active dans le domaine de la Fintech.

Expensia développe des solutions digitales pour la gestion, le contrôle et le suivi des budget ainsi que pour les processus d’émission et d’enregistrement des factures .

» Next Protein », une start-up tunisienne initiée en 2015 s’est vue offrir le 3ème prix « du FEF Djerba 2022 ». Active dans le domaine de l’agritech, « Next Protein » produit des protéines à base d’insectes pour les stocks d’aliments pour animaux dans le but d’accélérer l’agriculture durable et de lutter contre la pénurie des ressources agricoles, avec une empreinte carbone presque nulle.

Le quatrième prix a été attribué à la start-up « Cybex » exerçant dans le domaine de l’agritech. Elle propose des solutions technologiques visant à renforcer la sécurité alimentaire.

Quant au cinquième prix des start-ups lauréates, il a été remis à Olfa Kilani, pour son projet Kyto-Prod.

Il s’agit d’une start-up innovante en Biotech, qui vise à mettre sur le marché une gamme de produits divers à base de chitosan et à valoriser la biomasse.

Le 6ème prix a été remis à la start-up spécialisée dans le domaine de fintech « Paymee ». Elle facilite toutes les procédures de paiement pour les entreprises en générant des liens de paiement sécurisé.

La startup tunisienne « Beekeeper Tech » qui a mis au point un dispositif de capteurs à infrarouge fournit en permanence des données sur l’environnement et la santé des abeilles, telles que la température et l’humidité à l’intérieur des ruches, a reçu pour sa part, le septième prix de la compétition.

Leader dans la région MENA, en matière de lutte contre l’effondrement des colonies d’abeilles, « BeeKeeper » est, essentiellement destinée à éviter la surmortalité des abeilles, en garantissant une meilleure résilience aux pesticide, et à optimiser la production de miel.

Le huitième et dernier prix du FEF Djerba 2022, a été attribué à la start-up « Hack up » qui propose une plateforme avec un ensemble de tests d’évaluations techniques et de quiz afin de remodeler le processus de recrutement où les recruteurs embaucheront en fonction des compétences des développeurs.