La startup tunisienne «Proact Recycling» éligible au projet européen «Stand Up Med»

La startup tunisienne « Proact Recycling » vient d’être sélectionnée pour participer au projet européen « Stand Up Med », orienté vers l’innovation et l’économie circulaire, a indiqué le Centre technique du textile (CETTEX)

Le projet STAND Up, est une initiative du textile soutenable pour la mise en réseau et le développement des entreprises de l’économie circulaire en Méditerranée. Il vise le développement des entreprises et des PME, donnant la priorité aux start-ups et aux entreprises récemment créées.

Financé par l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme IEV CTF MED, ce projet a pour objectif l’amélioration des entreprises de l’économie circulaire de façon évolutive, reproductible et inclusive en Méditerranée, en développant un écosystème de soutien aux entreprises, d’innovation et de transfert de technologie qui conduira à la création d’emplois durables pour les jeunes et les femmes, selon le site de ce programme.

Sélectionnée par le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET), cette startup fondée par la femme entrepreneure Ibtissem Aoidhi, experte en qualité santé sécurité environnement (QHSE), va accéder à l’incubation sur le chemin organisé au sein de Stand Up Med.

Cette femme entrepreneure est à l’origine du projet Proact Recycling qui propose une initiative innovante grâce à la mise en place d’une plateforme web et une application mobile mettant en relation les professionnels, les collecteurs, les recycleurs et les artisans du secteur textile et fournissant des services verts pour lutter contre la pollution et la prolifération des déchets textiles.

Proact Recycling est l’un des six projets qui reçoivent un soutien d’incubation du projet STANDUp. Ces projets bénéficient de sept mois de mentorat, de services aux entreprises et d’un soutien financier pour mettre en œuvre leur modèle d’entreprise verte.

Le projet Stand Up est mis en œuvre dans 5 pays méditerranéens, à savoir, l’Espagne, l’Italie, la Tunisie, le Liban et l’Égypte.