La startup tunisienne  WaterSpirit  lève 6,2 millions DT

La startup tunisienne de biotechnologie WaterSpirit a annoncé une levée de fonds de 6,2 millions de DT, ce qui représente presque 872 000 $, le financement provenant d’investisseurs et de contributeurs tunisiens.

L’investissement permettra la mise en place d’une unité industrielle capable de cultiver les microalgues à plus grande échelle et d’en extraire les molécules. La startup envisage également de saisir des opportunités d’exportation, notamment sur les marchés nord-américain et européen.

La startup a été fondée par Mehdi Bhouri en 2018 et a obtenu son label startup en mars 2020.

« Lors de la première cohorte, nous nous sommes relocalisés dans le parc technologique de Sidi Thabet suite à une incubation de pré-création avec BIATLABS. De 2018 à 2021, nous avons optimisé les processus de fabrication au niveau du laboratoire et du pilote. Notre activité principale consiste à cultiver des souches spécifiques de microalgues dans nos propres locaux afin d’en extraire des antioxydants classés parmi les antioxydants commercialisables les plus puissants au monde », a déclaré Mehdi Bhouri, fondateur de WaterSpirit.