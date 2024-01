La station de dessalement de l’eau de mer à Zarat de Gabès en est à 98% des travaux

Les travaux de mise en œuvre du projet de la station de dessalement de l’eau de mer à Zarat (Gouvernorat de Gabès) ont atteint un taux d’avancement de 98%, a indiqué, à l’Agence TAP, le premier délégué chargé de la gestion du gouvernorat de Gabès, Lotfi Mrabet.

Mrabet a déclaré que les travaux en cours, et qui seront exécutés dans les plus brefs délais, sont liés surtout à l’installation d’une partie des canaux dans la mer, soulignant que cette station a été connectée au réseau électrique et a fait l’objet d’une vérification d’aptitude au bon fonctionnement.

La capacité de production quotidienne de la station de dessalement d’eau de mer de Zarat est estimée à 50 mille m3, extensible à 100.000 m3.

La station produira de l’eau par un procédé d’osmose inverse et bénéficiera à 1,1 million d’habitants dans les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine, d’après la même source.

