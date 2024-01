La station de déssalement de l’eau de mer à Zarat entrera en exploitation fin janvier 2024

La station de déssalement de l’eau de mer à Zarat dans le gouvernorat de Gabès entrera en exploitation fin janvier 2024, selon le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Abdel Monêem Bel Aâti.

Il a ajouté dans une déclaration à l’agence TAP, lors d’une visite de travail, vendredi, au gouvernorat de Kairouan, pour s’enquérir du lancement de la station flottante au bassin du barrage de Sidi Saad, qu’il sera procédé à l’installation d’autres stations de déssalement de l’eau de mer à Sfax et à Sousse en plus de la station de Djerba qui a déjà été mise en exploitation en 2018 et ce, dans le cadre de la rationalisation de la consommation de l’eau et la préservation du droit des générations futures, en particulier, à l’eau potable.

Le ministre a déclaré que sa visite s’inscrit dans le cadre du suivi du stock de ressources en eau compte tenu des conséquences des changements climatiques, qui avaient entraîné une pénurie importante de stocks d’eau, malgré les bonnes quantités pluviométriques qui se sont abattues récemment sur le pays et leurs impacts positifs sur les barrages.

Dans ce contexte, il a noté que le stock d’eau des barrages actuel est estimé jusqu’à vendredi, à 720 millions mètres3. Mais, a -t-il souligné, ce stock reste néanmoins, en régression d’environ 200 millions mètres cubes à la même date de l’année précédente.

En ce qui concerne l’eau d’irrigation, le ministre a insisté sur la nécessité de valoriser les eaux usées traitées comme une ressource supplémentaire.

Il convient de rappeler que la station flottante dans le bassin du barrage de Sidi Saad dans la délégation de Menzel Mhiri s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet pour le développement des périmètres irrigués installés dans le gouvernorat de Kairouan.

La station flottante, d’un coût de 3,4 millions de dinars, sera en mesure d’exploiter environ 5 millions de m3 du stock inexploité, estimé actuellement à moins de 30 millions de m3.

La station flottante sera équipée d’une centrale photovoltaïque, d’un coût de 2,3 millions de dinars et qui devrait être achevée fin 2024.

La station flottante contribuera à l’irrigation du périmètre irrigué de Sidi Saad, étendu sur une superficie de 5700 ha, qui garantit des sources de revenus pour près de 1000 agriculteurs.

