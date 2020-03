La STB a participé à hauteur de 1,6 MDT

Comme il avait été déjà annoncé, le secteur bancaire avait fait un chèque de 12 MDT au profit du fonds 1818, au nom de tout le secteur bancaire. Sur ce montant, la STB qui est la plus grosse des banques publiques, a contribué à hauteur de 1,6 MDT. Une somme qui représenterait une des plus importantes du secteur bancaire. Ce dernier penserait d’ailleurs, selon nos informations, augmenter encore plus le listant de sa participation à l’effort national de lutte contre le coronavirus.