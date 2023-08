La STB Bank renforce la sécurité de ses systèmes informatiques avec le CERT bancaire du CBF

Œuvrant toujours et depuis sa création à offrir les meilleurs services à sa clientèle, surtout en termes de sécurité, La Société Tunisienne de Banque (STB),a signé jeudi 03 Aout 2023, un protocole d’accord avec Le Conseil Bancaire et Financier (CBF) pour son adhésion aux services du CERT bancaire proposés par ce dernier.A cette occasion étaient présentsM.NejiGhandri, Président du Conseil Bancaire et Financier (CBF) et Mme Mouna Saied, Délégué Général (CBF), des représentants de banques consœurs, accueillis par M.LassaadJouini Directeur Général par intérim et M. Nabil Frini Secrétaire Général, de la STB Bank.

Aujourd’hui, la STB Bank est plus que jamais consciente des enjeux et de l’importance du renforcement de la cybersécurité et la protection contre les cybermenaces.

Le CBF est une association professionnelle regroupant les banques et les établissements financiers tunisiens dont l’objectif est d’améliorer la performance du secteur bancaire en abordant les défis économiques et financiers majeurs, possède des services de CERT bancaires mis à la disposition des Banques membres dont la STB Bank qui vise à travers ce service à renforcer le niveau de sécurité de ses systèmes informatiques et la prévention des attaques ciblées.

Cette nouvelle étape importante vient pour couronner un travail de longue haleine mené par les différentes équipes de la STB. Ce protocole d’accord vise à aider la STB dans sa gestion de la sécurité de son système d’information, via le SOC Sectoriel Mutualisé Cogéré, Traitement d’incidents, Threat Intelligence, Monitoring DNS, Anti-Phishing, Veille sur les réseaux sociaux.

Dans ce cadre, Le CERT Bancaire du CBF mettra en place un centre d’opérations de sécurité (SOC) sectoriel mutualisé cogéré pour assurer la surveillance et l’analyse en permanence de la sécurité de la STB BANK permettant de détecter, d’analyser et de répondre aux incidents de cybersécurité en coordination avec ses équipes Internes.

En coordonnant leurs réponses communes aux incidents de cybersécurité et en fournissant des recommandations immédiates pour traiter toutes formes de menaces, la STB Bank et le Conseil Bancaire et Financier visent à être au diapason des normes mondiales en termes de cybersécurité.

Dans ce cadre, M Lassâad ZNATI JOUINI, Directeur Général par intérim de la STB Bank a déclaré : « Nous sommes fiers aujourd’hui des efforts fournis par tout le staff de la banque dans le but de toujours assurer les meilleurs services à nos clients, la sécurité de leurs données personnelles, argent et autres informations font partie de la tête de liste. Ce partenariat avec le CBF reflète parfaitement le nouveau positionnement de la STB Bank, dans le cadre de sa vision prospective de la banque de demain fédérant la transformation digitale et la maximisation de la sécurité. »