La STB double ses bénéfices et termine la dernière phase du plan social

Dans le cadre de son programme de restructuration, la Banque STB a élaboré un plan d’assainissement social. C’est ce qu’on pouvait lire dans le rapport des commissaires aux comptes de la banque relatif aux états financiers du 1er semestre de 2019. Selon la même source, ce plan social porte sur le départ volontaire à la retraite de 378 employés. Le dernier départ réalisé courant le 1ier semestre 2019 a concerné 92 employés.

On notera aussi que les états financier intermédiaires de la STB pour les 6 premiers mois de 2019, laissaient voir un PEB de 496,499 MDT en hausse par rapport aux 380,633 MDT de la même période de2018. Hausse aussi des charges d’’exploitation et hausse, quoique de moindre envergure, du PNB qui passe de 208,991 MDT à 280,5 MDT. Au final, c’est un résultat net qui fait plus que doubler, passant à 86,576 MDT après les 39,539 MDT du 1er semestre 2018.

Communiqué