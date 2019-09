La STB gagne contre Poli et l’affaire revient en appel

Une action en justice a été intentée contre la banque en 2011 par Monsieur Bruno Poli pour la restitution de bons de caisse remis à la BNDT. En date du 29/10/2015, un jugement de première instance, confirmé en appel, a été prononcé contre la banque la condamnant à restituer les bons de caisse et à défaut à régler 7 millions de Dollars. La Cour de Cassation a infirmé et renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Tunis. Une ordonnance de sursis à l’exécution a été obtenue sans consignation.

Rappelons qu’il s’agissait d’une affaire engagée contre la banque par une personne prétendant avoir déposé auprès de l’Ex BNDT sept bons de caisse au porteur libellés en dollars sans préciser la banque émettrice et la date d’échéance en se prévalant d’une copie conforme à l’originale d’une attestation non datée établie au nom personnel d’un ex-employé de la BNDT et sans porter le cachet de la banque. Un jugement mal fondé a condamné la STB à lui restituer les bons en question ou la valeur équivalente, ce jugement fait l’objet d’un appel qui a confirmé le jugement de première instance.

Communiqué