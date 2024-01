La STEG décide de prolonger l’expérience de facilité de paiement de factures, jusqu’à fin février 2024

La direction générale de la STEG a décidé de prolonger l’expérience de facilité de paiement des factures impayées par ses clients, parmi les ménages raccordés au réseau basse tension, et ce, jusqu’à fin février 2024.La responsable des services à distance à la Société, Hend Naifer, a indiqué que cette décision intervient après le succès de ladite expérience, lancée durant la période allant du début novembre jusqu’au 30 décembre 2023.Et de préciser, dans une déclaration à l’agence TAP, que ceci permettra d’assurer le remboursement des dettes de la société (contractées par ses clients), lesquelles ont atteint des niveaux records.Elle a souligné que cette approche consiste à permettre à un client de payer, au moins, 30% de la facture. Le reste pourra être échelonné sur 6 mois.Ennaifer a, en outre, affirmé que cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société en vue de faciliter aux clients le remboursement de leurs dettes, notamment ceux qui ont des factures impayées depuis un an ou plus.Elle a noté, dans ce cadre, que la STEG a reçu, en deux mois, plus de 90 mille demandes de facilité de remboursement des factures, ce qui a permis le recouvrement d’environ 45 millions de dinars (MD), soit une moyenne mensuelle de 22 MD, contre une moyenne d’environ 6 MD, auparavant. La responsable n’a pas manqué de rappeler que les dettes de la STEG (les impayés des clients) demeurent assez importants, dépassant les 3,6 milliards de dinars à la fin de l’année 2023.

