La STEG obtient le quitus du Parlement pour importer 154 millions $ de gaz naturel

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté en plénière un projet de loi autorisant la STEG à mobiliser une enveloppe de 154 millions de dollars (environ 460 millions de dinars) pour l’importation de gaz naturel, et ce, avec 128 voix pour et 12 voix contre.

Le projet de loi porte sur un contrat de Mourabaha (incluant l’acquisition et la vente d’un bien au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire connue et convenue entre la banque et le client) conclu entre la STEG et la Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC). Ce contrat prévoit une marge bénéficiaire (LIBOR) de 2,1% et un remboursement sur six mois à compter de la date de chaque retrait renouvelable.

L’objectif du contrat consiste à renforcer la coopération entre la Tunisie et la SIFC, relevant du groupe de la Banque islamique de développement (BID), par le biais de la contribution de ladite société au financement de l’importation de gaz naturel au profit de la STEG.