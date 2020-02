La Stir cède et accorde la prime réclamée

Un accord a été trouvé concernant l’octroi d’une prime de rendement réclamée par les agents et les cadres de la société tunisienne des industries de raffinage (STIR) en grève depuis lundi, a affirmé Sami Louati, membre de la fédération générale du pétrole et des produits chimiques, relevant de l’Union générale tunisienne du travail.

Cette décision intervient à l’issue de la réunion tenue, mardi à Tunis, entre des représentants de l’administration de la raffinerie, du syndicat de base de la STIR, de l’organisation syndicale UGTT, en présence de la chargée des entreprises publiques à la présidence du gouvernement, a-t-il souligné.

Les participants ont convenu de la nécessité pour la société de respecter le statut et règlement intérieur ainsi que de reconnaitre les droits de ses agents et cadres, a-t-il indiqué, soulignant qu’ne réunion est prévue avec le personnel de la STIR afin d’examiner les modalités de la levée de la grève.

A rappeler que le chargement des produits pétroliers à la STIR basée à Zarzouna (gouvernorat de Bizerte) a été suspendu après que les cadres et agents de la Société sont entrés dans une grève inopinée pour réclamer une prime de rendement.