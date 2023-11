La stratégie d’Ahlem Beji Sayed pour créer 640 mille emplois

En place au ministère tunisien de l’industrie, des mines et de l’énergie, depuis janvier 2022 en tant que chef de cabinet, et depuis mai dernier au poste de ministre par intérim, Ahlem Beji Sayeb a passé haut la main son 1er oral devant l’ARP.

Maitrisant manifestement ses dossiers, elle fait étalage de la mise en place d’une vision de la stratégie du secteur industriel basée sur l’économie en énergie, élaborée de manière participative, et qui favorisera une vision future claire de l’industrie tunisienne dans de nouveaux domaines tels que les industries intelligentes et les startups.

L’ancienne Pdg de la Sotulub a mis l’accent sur l’importance de la révision du modèle de développement pour réaliser des taux croissance plus élevés, et ce, via l’attrait des investissements, la diversification des exportations, l’amélioration de la gouvernance des systèmes agricoles et des chaînes de la transition vers une industrie intelligente.

Selon Ahlem Sayeb, le ministère envisage d’augmenter la contribution de la valeur ajoutée du secteur industriel par rapport au PIB pour atteindre 18% d’ici 2025 et 20% d’ici 2035. Cette stratégie permettra également de doubler la valeur des exportations du pays pour atteindre 18 milliards de dinars en 2025 et 36 milliards de dinars d’ici 2023, a-t-elle ajouté.

La stratégie en question vise également à atteindre 640 mille emplois d’ici 2025 dans le secteur industriel et 840 mille emplois d’ici 2035. Elle a, par ailleurs, fait savoir que son département œuvre à la signature de nouveaux pactes de partenariat, citant à titre d’exemple l’huile d’olive et d’autres secteurs stratégiques