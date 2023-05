 La stratégie SST de PGH couronnée pour ses performances dans ses filiales à Zaghouan

La sécurité et santé du travail (SST) sont deux facteurs non négligeables du niveau de la qualité de vie sur les lieux de travail.

Un salarié heureux et bien épanoui dans son travail devra également être confiant quant à sa sécurité corporelle et psychique pendant l’exercice de ses fonctions.

Assurer des conditions de travail agréables où les salariés doivent pouvoir se sentir à l’aise, est l’objectif fixé par la stratégie globale SST de PGH et filiales.

Cette stratégie dans laquelle le facteur humain est considéré comme le premier capital à préserver, est soutenue par la direction générale de PGH et se base essentiellement sur :

-Une politique de médecine de travail performante assurée par des médecins spécialisés et expérimentés et des cadres de hauts niveau

-L’instauration de mesures préventives

-Les cursus de formation appropriés et spécifiques

-La mise en place d’un guide de bonnes pratiques SST

-Le développement d’une véritable culture de santé et sécurité performante

-La fourniture des équipements de protection et de sécurité adéquats conformément aux standards internationaux

-L’engagement et l’implication directe des collaborateurs dans ce processus

Tous ces facteurs et bien d’autres ont permis à PGH et filiales de maîtriser les risques liés aux accidents de travail et favoriser à ses collaborateurs un environnement de travail et garantir des espaces de travail ouvriers et administratifs conforment aux normes internationales en SST.

Cette distinction couronne la stratégie SST performante et efficiente de PGH et filiales qui préserve infini les droits humains universels des travailleurs.