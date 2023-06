La success story de « TAMK-in » présentée au CESE de la Commission de l’UE à Bruxelles

La success story d’Ines Nasri, PDG de « TAMK-in », un cabinet de formation et conseil, a été présentée le 16 juin courant lors de la cérémonie de clôture du projet #EBSOMED, au siège du Comité économique et social européen (CESE) de la Commission de l’Union européenne à Bruxelles.

» Au fil des années, plus de 6 200 bénéficiaires, jeunes et femmes des zones rurales, ont eu l’opportunité de participer aux projets de développement de TAMK-in », a fait savoir le cabinet de formation, mardi, dans un communiqué.

En fait, plusieurs programmes ont été mis en place par TAMK-in. Le dernier en date est le programme ProAgro, qui a assuré la formation avec succès de 200 bénéficiaires venant de 6 régions différentes (Kasserine, Sidi Bouzid, Kébili, Mahdia, Kef et Béja).

Cette formation a été axée notamment, sur des thématiques portant sur la gestion financière et la force de vente, et ce, afin de permettre aux participants de développer leurs compétences dans ces domaines clés.En parallèle, deux bootcamps (des formations intensives sur un temps court) ont été organisés au profit des femmes cheffes d’entreprises et des professionnels de l’administration agricole tunisienne, dans le but de les aider à reconnaître et à comprendre leur propre potentiel, ainsi qu’à les bien former, étant donné qu’ils sont de véritables actrices et acteurs du développement rural.Il convient de noter que » EBSOMED » est un projet financé à hauteur de 80% par l’Union Européenne et coordonne? par BUSINESSMED (Union Méditerranéenne des Confédérations d’Entreprises).Ce projet de 4 ans (2018-2022) vise à stimuler l’écosystème d’affaires Méditerranéen, promouvoir un développement économique inclusif et impulser les investissements et la création d’emploi via le renforcement des Organisations de Soutien aux Entreprises (OSE) dans les Pays du Voisinage Sud de la Méditerranée.

