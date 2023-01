La Suède a pris la présidence de l’Union européenne pour les six prochains mois

La Suède a pris le 1er janvier la présidence de l’UE avec la volonté de promouvoir le libre-échange et d’écarter tout réflexe protectionniste, une priorité qui pourrait créer des tensions au moment où Paris et Berlin veulent durcir le ton face aux Etats-Unis et leur « Inflation Reduction Act ».

Formé mi-octobre, le nouveau gouvernement suédois devra d’abord, à l’amorce de cette présidence tournante de six mois durant jusqu’au 30 juin, surmonter les interrogations sur l’impact de son alliance sans précédent avec les nationalistes des Démocrates de Suède (SD), grands vainqueurs des législatives de septembre. Après huit ans de gauche au pouvoir, le Premier ministre conservateur Ulf Kristersson dirige une coalition composée de son parti des Modérés et ses alliés traditionnels, les Chrétiens démocrates et des Libéraux.

Mais le gouvernement repose sur une majorité parlementaire incluant aussi les SD. Si ce dernier ne mentionne plus dans son programme la sortie de l’UE, des frictions semblent inévitables, en particulier sur le dossier sensible de l’immigration.

« Il y a beaucoup de jolis mots quand on lit l’article du Premier ministre sur les priorités de la présidence suédoise de l’UE. Mais l’inquiétude est grande quand, en pratique, ce sont les SD qui tiennent le bâton », affirme Heléne Fritzon, eurodéputée des Sociaux-démocrates, désormais premier parti de l’opposition de gauche.

L’accord gouvernemental de Tidö – le château où il a été négocié – entre les quatre formations de la majorité prévoit que les SD soient informés de toutes les décisions prises par l’exécutif concernant l’UE. « Mais de façon générale, les sujets UE sont exclus de cet accord », tempère Göran von Sydow, directeur de l’Institut suédois des études européennes (Sieps).