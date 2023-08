La suspension des boulangeries non-classées n’aura aucun impact sur l’approvisionnement en pain

Dans une déclaration accordée à Shems fm, le président de la Chambre syndicale nationale des boulangers, relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Mohamed Bouanane, a affirmé que le pain compensé est désormais disponible et que le lock-out des boulangeries modernes ne va rien changer à la situation.

Régissant au lock-out des boulangeries modernes, le responsable a indiqué, que pour eux (les boulangeries classées qui vendent le pain compensé) les boulangeries modernes n’ont aucun statut et les citoyens les boudent désormais, à cause des prix pratiqués.

Selon lui, le gouvernement a fait son travail, il a œuvré pour que la farine soit disponible chez les boulangers et il leur a demandé de travailler et de ne pas laisser le peuple sans pain. Il a soutenu que depuis deux jours, il n’y a plus de problème et l’approvisionnement est normal.

Bouanane a martelé que la suspension d’activités des boulangeries modernes ne va pas influencer l’approvisionnement en pain.