La Syrie va dépêcher une mission diplomatique en Tunisie

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Mokdad, a indiqué que » les relations tuniso-syriennes étaient bonnes, jusqu’en 2012, date de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.

» Après la décision audacieuse du président de la République, Kais Saied, de rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays « , a-t-il dit, un nouvel ambassadeur de Syrie sera nommé à la tête de l’ambassade qui ouvrira ses portes très prochainement. Une nouvelle mission diplomatique conduite par le nouvel ambassadeur sera aussi dépêchée.

Dans une déclaration aux médias, mardi, à l’issue de son entretien avec le chef de l’Etat, au Palais de Carthage, le ministre syrien a indiqué que l’entrevue a porté sur les » périodes difficiles qu’a connues la Tunisie, mais qui ont mené à l’élection d’un réel dirigeant qui répond aux aspirations du peuple tunisien « .

La Syrie se félicite des relations établies entre les deux pays frères, a-t-il souligné.

Fayçal Mokdad a, par ailleurs, indiqué avoir transmis au président Kais Saied les salutations les plus sincères du président syrien Bachar Al Assad et sa considération pour » son audace et son courage avec lesquels il conduit le pays « .

» L’entretien a permis d’examiner les développements survenus dans la région arabe et de réaffirmer la volonté commune de doubler d’efforts au service des intérêts de la nation arabe « , a-t-il aussi déclaré.

Notre principale mission, a-t-il poursuivi, est de conclure des accords réalisables, adaptés aux positions des deux pays à tous les niveaux.

Fayçal Mokdad est arrivé, lundi, à Tunis, en visite officielle de trois jours. La première visite d’un responsable syrien depuis la rupture, en 2012, des relations diplomatiques sur décision de l’ancien président de la République Moncef Marzouki.

