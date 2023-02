La technologie 4.0 pour promouvoir l’industrie pharmaceutique aux normes internationales

L’adoption de la technologie 4.0 dans la fabrication des médicaments, par le centre de compétences spécialisé (BioTech 4.0), permettra de promouvoir l’industrie pharmaceutique en Tunisie aux standards internationaux, a souligné Wajdi Souilem, directeur général de BioTechPole Sidi Thabet.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Souilem a précisé que BioTech 4.0, lancé en octobre dernier, travaille sur l’accélération de la transition numérique dans les petites et moyennes entreprises pharmaceutiques et parapharmaceutiques en Tunisie en les incitant à adopter la technologie 4.0 et en leur assurant l’accompagnement et l’assistance technique nécessaires.

» La technologie 4.0 consiste à numériser tout le processus de fabrication du médicament », a-t-il indiqué.

BioTech 4.0 a été créé dans le cadre de l’initiative nationale lancée par le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie en 2018 avec l’appui financier de l’Union européenne et en partenariat avec l’agence allemande de coopération internationale (GIZ) en vue de mettre la Tunisie sur le processus de la 4ème révolution industrielle.