La TiKA inaugure une salle pour l’enseignement du turc au Collège Sadiki de Tunis 

L’Agence turque de coopération et de coordination (TiKA) a inauguré, vendredi, une salle équipée de matériel numérique interactif pour l’enseignement de la langue turque au Collège Sadiki à Tunis.

Le coordinateur de l’agence, Ali Fouad Jabaji, a déclaré à l’Agence Anadolu en marge de l’inauguration : « Sadiki a été fondé en 1875 et est considéré comme l’un des instituts les plus importants de Tunisie, où les dirigeants politiques les plus éminents du pays ont étudié et obtenu leur diplôme. Aujourd’hui, nous sommes ici pour ouvrir une salle qui enseigne les langues étrangères, y compris la langue turque, de manière interactive et par tous les moyens qui permettent aux étudiants de recevoir une éducation avancée. La TiKA a également meublé la mosquée du collège, l’a réaménagée et l’a offerte en cadeau aux étudiants du collège Sadiki ».

Selon le responsable turc, l’agence a soutenu 20 projets dans le secteur de l’éducation dans différentes institutions tunisiennes, dans la capitale et dans d’autres régions, depuis le début de ses activités en Tunisie en 2012. »