La TIKA ouvre un laboratoire de formation à l’énergie solaire en Tunisie 

L’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) a inauguré un laboratoire de formation à l’énergie solaire dans un centre de formation professionnelle de la ville de Sfax, rapportent l’agence de presse turque AA et TRT World.

Le coordinateur de la TIKA en Tunisie, Ali Fuat Cebeci, a déclaré vendredi à Anadolu que la TIKA donnait la priorité au soutien des projets d’éducation et de formation professionnelle des jeunes.

« Dans le cadre d’un accord conclu entre l’Agence nationale pour la formation professionnelle et le ministère tunisien du Travail, nous avons décidé de moderniser et d’équiper certains centres de formation professionnelle à travers la Tunisie avec de nouveaux systèmes », a-t-il ajouté..

« Dans ce cadre, nous avons créé un laboratoire de formation en photovoltaïque (énergie solaire) au sein du centre de formation professionnelle de Sfax », a-t-il ajouté.

« Nous nous attendons à ce qu’une centaine d’étudiants profitent de ce laboratoire, où 12 professeurs enseigneront, et à ce qu’ils participent au marché du travail », a-t-il expliqué.

Pour sa part, Caglar Fahri Cakiralp, ambassadeur de Turquie en Tunisie, a déclaré que la TIKA opère en Tunisie depuis 2012, et que l’agence a mis en œuvre avec succès plus de 200 projets d’une valeur financière de plus de 50 millions de dollars.