La touche taïwanaise du robot policier Enova en Tunisie

En ces temps d’incertitude, la société Vivptek, leader mondial des solutions de surveillance IP, a célébré l’honneur qui lui est échu de participer au projet de robot de police « P-Guard » en Tunisie. Produit par ENOVA Robotics, le robot P-Guard a été déployé dans les rues par le ministère tunisien de l’Intérieur tunisien pour faire respecter les injonctions de confinement et aider à ralentir la propagation du coronavirus.

La société rappelle que le robot de police, « P-Guard », a été inventé à l’origine pour les patrouilles de sécurité des zones ouvertes sensibles. Pour fournir des images surround à 360° sans angle mort, chaque robot P-Guard est équipé de 2 caméras réseau panoramiques VIVOTEK MS9390-HV à 180 degrés. Depuis ses débuts en 2018, il s’agit de la caméra multi-capteurs la plus emblématique de VIVOTEK. Le MS9390-HV est doté de deux objectifs grand angle de 4 mégapixels, de vues panoramiques sans couture à 180 degrés et d’illuminateurs IR efficaces jusqu’à 20 mètres, ce qui en fait la caméra idéale pour fournir une superbe qualité d’image pour la surveillance de jour comme de nuit. De plus, la conception du boîtier en forme de visage du MS9390-HV est parfaitement adaptée à l’apparence du robot et donne au robot P-Guard une apparence plus conviviale pour les citoyens.

Grâce à ses caméras de terrain, à la technologie Lidar et à une connectivité réseau étendue, le P-Guard peut être commandé à distance pour effectuer des missions de sécurité dans tous les coins de la ville, en s’assurant que les gens restent chez eux pendant le confinement total. « La philosophie de base d’ENOVA Robotics est de savoir aujourd’hui ce dont nos clients auront besoin demain. Nous aiderons les gens à gérer les tâches les plus difficiles, dangereuses ou répétitives avec des robots à intelligence artificielle », a déclaré Anis Sahbani, PDG d’ENOVA Robotics.

VIVOTEK déclare penser que « nos produits ont un potentiel illimité pour être intégrés dans une grande variété d’applications de systèmes et nous nous réjouissons d’une coopération accrue avec des partenaires intersectoriels », selon les dires de son président Alex Liao. Alors que le monde est confronté à un défi que personne n’avait imaginé auparavant, VIVOTEK espère contribuer à la société en assurant la sécurité des personnes de manière plus intelligente et est prêt à combattre toute crise future avec tous ses partenaires mondiaux.