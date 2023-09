La transition énergétique et agricole en Afrique nécessite un appui technique, financier et technologique

La transition énergétique et agricole en Afrique nécéssite davantage d’efforts, notamment en matière d’appui technique, financier et technologique, à travers la coopération bilatérale ou multilatérale, a affirmé le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed.S’exprimant lors de la réunion ministérielle de la 7e Conférence ministérielle de la Coopération économique Corée-Afrique (Koafec) qui se déroule du 12 au 15 septembre 2023, à Busan, en République de la Corée du Sud sur le thème ; « Embrasser un avenir durable : transition énergétique juste et transformation agricole en Afrique » , le ministre a ajouté que les pays du continent africain, qui recèlent d’énormes potentialités, sont confrontés à des défis de développement majeurs qui se sont accrus ces derniers temps. Et d’ajouter que les pays du continent ont le potentiel pour réaliser une transition énergétique viable et une transformation agricole qui assurera la stabilité au niveau de la sécurité alimentaire. Les pays du continent africain ont été victimes du changement climatique qui exige la mise en place de de la part des institutions internatioanles et les grands groupements régionaux de mécanismes pratiques afin de les aider à contrer ce phénomène émergent et- les aider à exploiter au mieux leur potentiel de développement.Le ministre a passé en revue les programmes et objectifs du gouvernement tunisien en matière d’émissions de carbone et les plans visant à augmenter la contribution des énergies renouvelables et alternatives dans la consommation d’énergie à 35% d’ici 2030 et à 50% d’ici 2050. Il a souligné la portée du rôle de la Banque Africaine de Développement (BAD) dans l’appui aux pays du continent à travers la réalisation progressive de la transition énergétique viable et équitable.

