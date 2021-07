La TRANSTU change les horaires des services de transport dans le Grand Tunis durant le week-end

La Société des transports de Tunis (TRANSTU) a indiqué vendredi, dans un communiqué, avoir introduit un changement sur les horaires des dessertes sur ses différents réseaux, suite à l’imposition par les gouverneurs de Tunis, de l’Ariana, de Ben Arous et de la Manouba, d’une interdiction de circuler pour les weekends, à partir du 10 juillet dans le Grand-Tunis.

La TRANSTU a précisé que sur le réseau des bus, la période de circulation, s’étale de 6h jusqu’à 18h, avec une fréquence d’une heure entre les voyages, et ce sur les lignes suivantes 44, 42, 116, 16 t, 6p, 20 et 18t, 27, 38 B, 20 A, 32,32B, 65, 104, 23, 33, 23 H , 22,24,25, 26 , 26A, 3710 et 74.

Sur le réseau ferroviaire, la période de circulation s’étend de 5h15 jusqu’au 18h, avec une fréquence d’une heure entre les dessertes, sur toutes les lignes de métro et la ligne Tunis- La Goulette et la Marsa.

La TRANSTU souligne la nécessité de présenter les autorisations de transport pour les voyageurs allant du et vers ces régions, ainsi que l’obligation du port de la bavette dans les stations et au bord des moyens de transport