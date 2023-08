La TRANSTU achète encore, cette fois des bus écologiques, d’occasion de chez l’ARTP

La TRANSTU (Société des Transports de Tunis) a réceptionné, samedi, au port de la Goulette, une première livraison d’une transaction d’acquisition de 300 bus d’occasion de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont 122 bus « IVECO IRISBUS » et 32 bus doubles.

Ces aquisitions visent à accroître la flotte de bus de la société en préparation de la rentrée scolaire et universitaire pour l’année 2023-2024. Une deuxième livraison de 100 bus est prévue pour fin octobre 2023. Il s’agit de bus écologiques et adaptés aux personnes handicapées.

Le ministre du transport, Rabie Majidi a déclaré lors de la réception de ces bus, que ces derniers constituent une solution efficace à court terme pour traiter les problématiques liées à une flotte insuffisante et pour améliorer la qualité des services.

Selon le ministre, des crédits seront alloués à la réalisation du programme de nouvelles acquisitions ciblant à promouvoir le système du transport public collectif dans le cadre de la vision stratégique du secteur du transport et de la logistique à l’horizon 2040.

Il a rappelé les projets en cours, dont le parachèvement du projet du réseau ferroviaire rapide (RFR), le renouvellement des rames du métro léger…

Le ministre a souligné que le choix de bus écologiques vient en concrétisation de l’orientation décidée pour le secteur, de transition vers un transport vert et propre.

