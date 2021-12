La troisième dose renforce l’immunité contre le mutant Omicron

Samar Samoud, professeur hospitalo-universitaire en immunologie à l’Institut Pasteur de Tunis, a déclaré, jeudi à la TAP, que des études scientifiques mondiales ont prouvé que la troisième dose de vaccin anti-Covid19 protège et renforce l’immunité contre le mutant Omicron. Elle a ajouté qu’une étude scientifique publiée le 7 décembre courant a démontré que la troisième dose du vaccin Pfizer multiplie par 35 l’immunité contre le mutant Omicron. Samoud a indiqué que les tests ont été effectués sur des personnes ayant terminé la vaccination (deux doses) et des personnes infectées par le virus et ayant terminé la vaccination (deux doses) pour évaluer le degrés de leur immunité contre le mutant Omicron, affirmant que les résultats ont démontré une diminution de l’immunité chez ces personnes contre le même mutant. Dans le même contexte, Samoud a appelé au renforcement de la vaccination contre le coronavirus en Tunisie par la troisième dose de rappel, afin de lutter contre de nouveaux mutants, soulignant que le taux de vaccination avec la troisième dose de rappel en Tunisie ne dépasse pas 4,3 pour cent au niveau national. Elle a ajouté qu’une deuxième étude publiée début décembre courant a prouvé que les personnes infectées par le virus sont vulnérables au variant Omicron qui, selon les scientifiques ne serait pas plus dangereux que les autres mutants mais qu’il est plus répandu. « Dans les prochains mois, Omicron sera le plus dominant par rapport au variant Delta, répandu, actuellement dans la plupart des pays avec de fortes vagues en Europe, en Russie et ailleurs », a-t-elle dit. Il est à noter que le mutant omicron, qui a été classé par l’Organisation mondiale de la santé comme un mutant préoccupant, s’est maintenant propagé dans plus de 30 pays et est apparu en Afrique du Sud depuis novembre dernier. Le 1er décembre courant, la Tunisie a enregistré la première infection par le mutant omicron chez un jeune homme (26 ans) de la République Démocratique du Congo, en provenance de l’aéroport d’Istanbul.

