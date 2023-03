La Tunisie 2ème pays le plus libre de la région Mena bien que fortement en baisse, selon Freedom House

La Syrie est le pays le moins libre et Israël le plus libre de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, tandis que la Turquie reste l’un des pays les moins performants d’Europe, selon Freedom House.

L’organisme international de surveillance des droits de l’homme, basé aux États-Unis, a publié cette semaine son 50e rapport annuel sur la liberté dans le monde. Il a examiné l’accès aux droits politiques et aux libertés civiles dans 195 pays et 15 territoires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Les nations sont classées comme « libres », « partiellement libres » ou « non libres » sur la base d’une note sur 100. L’organisme de surveillance a classé trois pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord parmi les « pires des pires » pays du monde : La Syrie, l’Arabie Saoudite et le Yémen.

L’organisme de surveillance a déclaré que l’accès global à la liberté dans la région s’est « légèrement amélioré », en raison de l’augmentation très limitée des notes des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite et du Liban.

Israël a conservé sa place de pays le plus performant. Toutefois, l’organisme de surveillance a averti que le pays devrait être surveillé de près cette année en raison du plan de réforme judiciaire controversé du Premier ministre Benjamin Netahyahu, que les critiques qualifient de coup porté à l’indépendance du système judiciaire du pays.

La Tunisie, qui suit Israël en tant que deuxième pays le plus performant de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, a connu la plus forte baisse en un an, son score passant de 64 à 56. L’organisme de surveillance a invoqué le recul démocratique que connaît le pays depuis juillet 2021.

La Tunisie et le Liban restent les deux seuls pays « partiellement libres » de la région, le Liban ayant gagné un point, passant de 43 à 42. Le score des Émirats arabes unis a également augmenté d’un point, passant de 17 à 18.