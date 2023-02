La tunisie 4ème destination touristique sur le plan mondial

La Tunisie a été classée 4ème mondialement dans le top 20 destinations en janvier 2023, selon le volume des ventes enregistrées en 2022, et ce d’après le baromètre destinations. Elle devance ainsi le Maroc et l’Egypte, et arrive juste après l’Espagne, la Grèce, et la France Métropolitaine.

Ce baromètre est réalisé par « L’Echo Touristique », un site spécialisé dans le tourisme, les voyages et loisirs, via la plateforme Orchestra.

Dans son classement, le baromètre a fait état d’une progression de 308% sur le volume d’affaires, entre la période 2022-2023, faisant ainsi une évolution mensuelle de 91% durant la même période.