La Tunisie a assisté en observateur à « Steadfast Cobalt 2023 », le plus grand exercice de l’OTAN 

Steadfast Cobalt 2023, le plus grand exercice de l’OTAN consacré aux systèmes de communication et d’information, s’est achevé le vendredi 5 mai 2023 au Commandement des forces interarmées alliées à Brunssum (Pays-Bas). Cette année, les unités de la NRF 2024 de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni ont constitué le corps principal de l’exercice. En outre, les pays alliés que sont la Belgique, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Roumanie, la Slovaquie et les États-Unis ont également participé à l’exercice.

La Tunisie y était présente en tant qu’observateur aux côtés d’autres partenaires : Les partenaires Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Jordanie, Suède, Suisse et Ukraine.

15 unités de la Structure de commandement de l’OTAN et 14 unités de la Structure de forces de l’OTAN ont également participé à l’exercice. Au total, l’exercice a mobilisé environ 1 000 militaires et civils.

Steadfast Cobalt 2023 est un exercice annuel destiné à préparer les unités de la Force de réaction de l’OTAN (NRF). Il permet aux composantes et aux unités contribuant aux missions de la NRF de vérifier et de valider les capacités de leurs systèmes de communication et d’information dans un environnement fédéré du réseau de communication déployable et statique.

« Steadfast Cobalt 2023 s’est concentré sur l’amélioration de la résilience des réseaux et des systèmes de communication de la NRF en préparant le réseau qui serait utilisé dans le cadre d’une véritable mission de la NRF », a déclaré le directeur de l’exercice, le colonel Murat Ozkilic.