La Tunisie a connu samedi son 1er pic de consommation électrique de l’été

La Tunisie a connu samedi après-midi, vers 15h.38, son premier pic de consommation électrique de l’été (4363 mégawatts), en raison de l’utilisation simultanée des climatiseurs.

C’est ce qu’a indiqué le directeur de la coopération et de la communication à la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz (STEG), Mounir Ghabri dans une déclaration accordée dimanche à l’agence TAP.

La Tunisie connaît, depuis trois jours, une vague de chaleur, avec des températures dépassant les moyennes saisonnières de plus de dix degrés.

» Cela a poussé la plupart des Tunisiens à recourir simultanément aux appareils de climatisation, ce qui a exercé une pression sur le réseau électrique « , a expliqué Ghabri.

Par ailleurs, il a démenti les rumeurs relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles la ville de Tunis aurait enregistré une coupure d’électricité, assurant que la situation » reste normale et sous contrôle « .

» Cependant, des perturbations électriques ont été enregistrées dans certains endroits, notamment, à Bizerte et Metaloui (gouvernorat de Gafsa) « , a-t-il observé.

Le responsable a, à cet égard, souligné que les équipes techniques de la STEG sont mobilisées afin d’intervenir si besoin, durant cette conjoncture climatique exceptionnelle.

Il a, dans ce contexte, appelé les Tunisiens à rationnaliser leur consommation électrique et à privilégier l’utilisation des appareils électroménagers, en dehors des heures de pointes (de 11h à 16h).

Il a, également, recommandé de réguler le niveau de climatisation à 26°c.

Le responsable avait déclaré, le 4 juin dernier, que le pic de consommation sera compris entre 4700 et 4900 mégawatts, durant cette saison estivale.

Selon lui, des mesures ont été mises en place afin de faire face à ce pic et de continuer à assurer la distribution de l’électricité.

En septembre 2022, la Tunisie avait enregistré un pic record de consommation électrique (4677 mégawatts), et ce, en raison de l’utilisation des appareils de climatisation.

MBA

