La Tunisie a enregistré lundi un pic de consommation d’électricité, de 4434 mégawatts

La Tunisie a enregistré, lundi à 14h 55 mn, un pic de la consommation d’électricité, de 4434 mégawatts, contre un pic de 4 025 mégawatts durant la même période de l’année dernière.Dans une déclaration mardi, à l’agence TAP, le directeur chargé des relations avec le citoyen à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), Mounir Ghabri a indiqué, que ce pic de consommation est dû à une hausse de l’utilisation des climatiseurs suite à la vague de canicule enregistrée en Tunisie. « Un premier pic de 4327 mégawatts a déjà été enregistré le 4 août dernier ».Le pays connait, depuis quelques jours, une forte vague de chaleur. Les températures ont atteint, lundi, 49°c à Jendouba et 48°c à Béja (à l’ombre).Selon la STEG, la période de pic de consommation de l’électricité dure de 11h du matin à 15h de l’après-midi, ce qui entraîne parfois des coupures brusques de courant.La société appelle, à cet égard, les citoyens à régler le niveau de climatisation à 26°c et à éviter d’utiliser plusieurs machines électriques simultanément.

Selon l’INM, les températures dépasseront aujourd’hui, les moyennes saisonnières de 9°c à 15°c.