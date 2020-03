La Tunisie a exporté plus d’agroalimentaire, et moins de textile

La répartition des échanges par régime montre que les exportations sous le régime offshore ont enregistré une baisse de 1,6% contre +17,6% durant les deux mois de l’année 2019. Les importations ont enregistré sous ce régime une baisse de 2,2% contre +11,9% durant la même période en 2019. Sous le régime général, les exportations ont enregistré une baisse de 1,1 % contre +14,6% durant les deux mois de l’année 2019. De même, les importations enregistrent une baisse de 2,6% contre +17,2% durant la même période en 2019.

La diminution observée au niveau de l’exportation (-1,5%) durant les deux mois de l’année 2020 concerne plusieurs secteurs. En effet, le secteur de l’énergie a enregistré une évolution de -26,1%, celui des textiles, habillement et cuirs de -4,1%, celui des mines, phosphates et dérivés de – 1,1%. En revanche, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré des exportations en hausse de +16,2%, suite à l’augmentation de nos ventes d’huiles d’olives (371,9 MD contre 288,6 MD). De même, les exportations des industries mécaniques et électriques sont en légère hausse de 0,6%.