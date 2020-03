La Tunisie à la 153e session du conseil de la Ligue arabe au Caire

La Tunisie participe, mercredi, aux travaux de la 153ème session du conseil de la Ligue des Etats Arabes, au niveau ministériel, organisée au Caire. Elle y est représentée par le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray.

Figurent à l’ordre du jour des travaux de cette session, huit points essentiels liés aux domaines de l’action arabe commune aux niveaux politique, économique, social, juridique, mais encore les questions des droits de l’homme, de l’information et la communication, et des finances et de l’administration, indique le département des Affaires étrangères.

Il est également question du suivi des développements politiques de la cause palestinienne, de la crise en Libye et des dossiers à l’échelle régionale et internationale.