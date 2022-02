La Tunisie à la foire internationale de Tripoli, en tant que «Pays Invité d’Honneur»

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) annonce vendredi, l’organisation de la participation Tunisienne à la foire internationale de Tripoli, en tant que « Pays Invité d’Honneur », laquelle se tiendra du 9 au 15 mai 2022, dans la capitale libyenne.

- Publicité-

La foire internationale de Tripoli est l’une des plus anciennes manifestations commerciales en Afrique qui offre l’opportunité de rencontrer des exposants de tous secteurs (Agroalimentaire, IME, BTP, Ameublement, Pharmaceutique, Artisanat, Services …). Cette 48ème édition revient dans une toute nouvelle version et réunit des exposants internationaux venus principalement de Tunisie, d’Egypte, d’Algérie, d’Italie et de Turquie, a précisé le CEPEX.

Les entreprises tunisiennes intéressées par la participation dans cette foire doivent envoyer (exclusivement par email sur les adresses suivantes : [email protected]; [email protected]), le formulaire de participation au plus tard le 15 mars 2022.