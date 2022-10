La Tunisie à la réunion ministérielle du CESA

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Fadhila Rebhi a participé aux travaux de la réunion ministérielle du Conseil économique et social de la Ligue arabe (CESA), préparatoire à la 31ème session du Sommet de la Ligue arabe qui se tiendra le 1er et 2 novembre à Alger.

Présidant l’ouverture des travaux, la ministre du commerce a mis l’accent sur la nécessité de conjuguer les efforts des différentes parties et d’approfondir la complémentarité économique arabe pour renforcer les capacités des pays arabes à faire face aux risques auxquels les pays du monde entier sont confrontés en raison de la baisse des niveaux de croissance et des taux élevés d’inflation.

Il s’agit, également, de la hausse des taux d’intérêt, la hausse vertigineuse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, les coût du transport international, outre les perturbations des réseaux d’approvisionnement et la dynamique commerciale.

La ministre a mis l’accent sr la nécessité de tirer profit des richesses naturelles et humaines de la région arabe, outre sa position géostratégique, afin de bâtir un espace économique complémentaire dans un monde globalisé.

A l’issue de son intervention, la ministre a transmis la présidence de la réunion à son homologue algérien.

Sur un autre plan, Rebhi a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues algérien palestinien, au cours desquels ont été évoquées plusieurs questions relatives notamment au renforcement de relations économiques et commerciaux avec ces deux pays.