La Tunisie a remboursé 42% du total des prêts à régler en 2023

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a révélé, samedi à l’Assemblée des représentants du peuple, que la Tunisie a remboursé, jusqu’à présent, environ 42 % du total des prêts à régler en 2023.

Lors d’une assemblée générale tenue samedi pour l’examen d’un projet de loi portant approbation d’un accord d’un prêt signé le 20 juillet entre la Tunisie et l’Arabie saoudite pour le financement du budget de l’Etat, elle a précisé que le total des crédits qui devraient être remboursés au cours de cette année est estimé à 20 milliards de dinars, selon la Loi de finances pour l’année 2023.

Elle a rappelé que la Tunisie devrait rembourser, le 4 aout 2023, un crédit d’une valeur de 560 Millions de dinars et que le gouvernement fournit un effort important pour mobiliser des ressources financières et rembourser les prêts en même temps.

Namsia a indiqué que la mobilisation de ressources extérieures s’élevait à environ 40% du total des ressources d’emprunt pour financer le budget de l’Etat établi par la loi de finances 2023, et que leur mobilisation se poursuit tout au long de la période restante de l’année en cours.

S’agissant de la situation des établissements publics, la ministre a indiqué qu’il figurent parmi les priorités du gouvernement, faisant remarquer que le programme d’audit a été achevé pour la plupart d’entre eux et que les rapports sont fin prêts.

- Publicité-