La Tunisie a totalement réussi son mandat au Conseil de sécurité de l’ONU, affirme son ministre des AE

La diplomatie tunisienne a pleinement réussi lors du mandat de la Tunisie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, a estimé le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

Jerandi s’exprimait vendredi, lors d’une conférence de presse tenue pour faire le point sur les différentes initiatives avancées par la Tunisie durant son mandat au Conseil de sécurité.

La Tunisie a contribué aux travaux du Conseil dans ses différentes étapes, et a, ainsi, formé une équipe d’experts impliqués dans les divers aspects de la politique multilatérale, a-t-il poursuivi.

Le ministre a souligné, dans ce sens, que la politique multilatérale a prouvé qu’elle constitue la pierre angulaire de l’action internationale et des relations bilatérales.

Durant le mandat 2020-2021, la Tunisie a œuvré à concrétiser sa vision sur les relations internationales qui consiste à promouvoir le dialogue et à renforcer la véritable solidarité entre les pays en vue d’établir la paix et la sécurité, a-t-il dit.

Le ministre des AE a estimé que la pandémie du Coronavirus a été l’une des crises les plus difficiles que la communauté internationale ait connues depuis la Seconde Guerre mondiale.

Cette pandémie était aussi une épreuve pour la diplomatie tunisienne et pour sa capacité de s’adapter aux changements de situations en vue de concevoir des solutions, a-t-il indiqué.

Dans ce contexte, Othman Jerandi a évoqué la résolution 2532 initiée par le président de la République et adoptée à l’unanimité par l’organe onusien. Cette résolution est une grande réussite de la diplomatie nationale, s’est-il félicité.

Présentée par la Tunisie et la France, la résolution 2532 du Conseil de sécurité de l’ONU avait pour objectif de mettre immédiatement un terme aux hostilités dans le monde pour faire face à la pandémie du Coronavirus.

Par ailleurs, Jerandi a évoqué la réussite de la Tunisie à défendre ses intérêts et ses positions à l’égard de certaines questions dont la cause palestinienne, la situation en Libye ainsi que les différentes questions arabes et africaines.