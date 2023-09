La Tunisie abrite le Forum de la Réassurance Africaine en octobre 2023, initialement prévu au Gabon

La Tunisie abrite la 27ème édition du Forum de la Réassurance Africaine de l’OAA (Organisation Africaine des Assurances) du 2 au 4 octobre 2023, qui sera accueillie par la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances (FTUSA) et Tunis Ré.

Ce forum traitera du » Rôle des compagnies d’assurance et de réassurance dans l’appui des économies africaines « , face à une conjoncture économique mondiale incertaine et compte tenu du potentiel économique du continent africain, a indiqué le Directeur Exécutif de la FTUSA, Hatem Amira dans une déclaration à l’agence TAP.

Ce rendez-vous offrira une occasion d’échange d’expertises et d’expériences entre les professionnels des secteurs des assurances et de réassurance africains. « Il leur permettra également, de renforcer leurs liens financiers pour mieux promouvoir leurs secteurs d’activités « .

Le responsable a également exprimé l’ambition du continent africain de passer d’un simple importateur de matières premières à un continent en phase avec les évolutions technologiques et les principes de l’économie numérique.

Plus de 600 participants provenant de plusieurs pays africains, arabes et européens sont attendus à cette édition du forum, outre les conférenciers et experts en assurance et réassurance qui animeront les débats.

Les travaux de la première journée du forum seront axés autour des grandes tendances mondiales dans le domaine de réassurance, de la situation économique du secteur et de l’impact des taux de change et de l’inflation sur son rendement en Afrique. Ils porteront aussi sur la contribution du secteur de réassurance dans le financement des projets d’infrastructures dans les pays africains.

La deuxième journée des travaux s’articulera autour des moyens possibles pour renforcer les capacités du secteur de réassurance pour améliorer sa contribution au financement du développement en Afrique.

Des réunions des comités techniques et du bureau exécutif de l’OAA se teindront en outre le 1er octobre 2023.

La 27ème édition du Forum de la Réassurance Africaine de l’OAA a été initialement prévue, du 7 au 11 octobre 2023, au Gabon, mais elle a été déplacée sur demande des autorités gabonaises en raison des élections générales qui ont eu lieu le 26 août et qui ont été suivies d’une prise du pouvoir par l’armée.

- Publicité-