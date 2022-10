La Tunisie accueille, du 7 au 21 octobre 2022, une exposition itinérante sur la transtion énergitique

La Tunisie accueille, du 7 au 21 octobre 2022, une exposition itinérante qui présente les multiples aspects, défis et potentiels de la transition énergétique mondiale, lancée par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, en collaboration avec la coopération allemande en Tunisie (GIZ).

Inaugurée lundi à la Cité des Sciences à Tunis, cette exposition, qui a pour thème « Energy in Transition – Powering Tomorrow », est organisée pour la première fois dans un pays de la région MENA.

Elle vise à montrer aux entrepreneurs et au public, les défis et l’importance de réussir cette transition, a indiqué, lundi, l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel, lors d’un point de presse consacré au lancement de cette exposition.

Cette exposition vise, également, à présenter les dernières nouvelles dans le domaine du développement technologique lié à la transition énergétique, vulgariser cette même thématique et mettre l’accent sur l’impératif d’accélérer la transition énergétique, tout en réfléchissant au mix énergétique.

Pour sa part, le Chef adjoint de la coopération allemande à l’ambassade d’Allemagne à Tunis, Samuel Germain a expliqué que le but de cette exposition est de présenter au large public la thématique de la transition énergétique et de mettre l’accent sur l’importance du dossier énergétique en général et des énergies renouvelables en particulier dans la préservation du climat.

L’exposition porte sur trois thèmes principaux : les Énergies renouvelables, une meilleure mobilité, une transition énergétique juste, et ce, sur les plans social, politique, économique et scientifique. L’exposition se manifeste sous forme de 5 « Cubes » avec quatre écrans de projection interactifs facilement manipulables par des « touchpoints », précisent les organisateurs.

Et d’ajouter que tous les cubes sont autonomes et autoexplicatifs, et fournissent des exemples de manière interactive à un public large et varié.

Associé à l’exposition, un salon d’information, avec des documents complémentaires relatifs à la transition énergétique tunisienne, est tenu à la Cité des Sciences.

Pour rappel, des projets dans le domaine des énergies renouvelables d’une valeur de 350 millions d’euros, sont en cours de mise en œuvre dans la cadre de la coopération entre l’Allemagne et la Tunisie qui prévoit d’atteindre 35% d’utilisation d’énergies renouvelables d’ici 2030, contre 4% actuellement.