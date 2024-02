La Tunisie accueille le13e Symposium des Chefs d’Etat-major de l’Armée de l’Air africains du 26 février au1er mars 2024

L’armée de l’air accueille du 26 février au 1er mars 2024 le 13è symposium des Chefs d’état-major de l’Armée de l’air africains avec la participation de 40 pays africains, des membres des Forces Aériennes de l’Armée des États-Unis, des forces de l’air relevant du Commandement militaire des États-Unis d’Amérique pour l’Afrique (AFRICOM) ainsi que des représentants des Nations Unis.

Sous le signe « la coopération africaine dans le domaine de la formation et de l’entrainement « , l’armée de l’air ambitionne à travers cette conférence de permettre à l’armée tunisienne d’une manière générale et l’armée de l’air en particulier de devenir un pôle régional permanent de formation dans plusieurs domaines liés à l’aviation et l’espace, selon un communiqué publié samedi par le ministère de la Défense nationale.

Cette manifestation sera l’occasion de discuter de plusieurs sujets d’intérêt commun dans le domaine de la formation et de l’entrainement en plus de la tenue de visites de terrain au profit des délégations participantes en vue de leurs faire connaitre le niveau atteint des forces tunisienne de l’armée de l’air dans ce secteur.

Des ateliers seront organisés, en marge du symposium, à l’instar de l’atelier de la femme pour la paix et la sécurité, le rôle de la femme au sein des forces de l’armée et sa capacité d’endosser des tâches de leadership au niveau militaire et onusien.