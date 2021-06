La Tunisie accueille une partie de l’exercice militaire “African Lion 21”

La Tunisie accueille, à partir de ce lundi et jusqu’au 18 juin courant, une partie de l’exercice militaire multinational «African Lion 21» avec la participation de 400 militaires tunisiens des trois armées et 64 militaires US, annonce le ministère de la Défense nationale.

« Il s’agit du plus grand exercice annuel conjoint du Commandement des États-Unis pour l’Afrique. Il a aussi débuté, ce lundi, conjointement au Maroc et au Sénégal, ajoute la même source.

« African Lion 21 » est un exercice multi-domaines, multi-composants et multinational, qui emploiera une gamme complète de capacités de mission dans le but de renforcer l’interopérabilité entre les pays partenaires et d’améliorer la capacité d’opérer dans le théâtre d’opérations africain.

D’après le ministère de la Défense nationale, il vise à améliorer la préparation des forces des pays partenaires, dont la Tunisie, dans le domaine de la planification opérationnelle, la lutte contre les engins explosifs improvisés, la prévention des risques chimiques et biologiques, ainsi que les premiers secours sur le terrain et l’évacuation aérienne lors des opérations.

Pour réunir toutes les conditions de succès de cet exercice, un protocole sanitaire a été mis en place pour prévenir la propagation de l’épidémie de coronavirus, apprend-on de même source.

En février dernier, le Général Christopher G. Cavoli, Commandant de l’armée de terre des Etats-Unis pour l’Europe et l’Afrique avait affirmé que Tunisie abritera avec le Maroc, le Sénégal et l’Espagne l’exercice militaire multinational «African Lion».

«Cet exercice vise, essentiellement, à renforcer la coopération militaire entre les pays participants pour répondre aux crises (conflits) pouvant survenir ainsi que les menaces terroristes qui guettent les pays de la région», a-t-il ajouté.

Et de préciser que ces manœuvres porteront sur des exercices aéroterrestres, navals, aériens, outre des actions médicales au profit des habitants des régions concernées.

Pour sa part, le Général de division et commandant adjoint de l’armée de terre des Etats-Unis pour l’Europe et l’Afrique, Andrew M. Rohling a fait savoir que la Tunisie accueillera la majorité des manœuvres qui auront lieu au cours de l’exercice «African Lion».

Annulée en 2020, en raison de la pandémie Covid-19, la nouvelle édition de l’African Lion connaîtra, selon le commandant la participation de près de 10 mille militaires de plusieurs nationalités, notamment des Etats-Unis, de Tunisie, d’Egypte, du Maroc, de Mauritanie, du Sénégal, de Belgique, du Canada, de France, d’Allemagne, d’Espagne et du Royaume-Uni.